Les sourds argentins victimes d'abus du clergé réclament justice au pape

Trois sourds argentins victimes d'abus sexuels commis par des prêtres dans des instituts catholiques spécialisés d'Argentine ont lancé jeudi un cri de douleur et de colère depuis la place Saint-Pierre pour demander justice et réparation à leur compatriote, le pape François.

"Nous avons beaucoup souffert. Il nous faut une loi qui oblige le Vatican à cesser de se protéger. Nous, les sourds, avons subi des abus de la part de prêtres et nous avons besoin que cela change", a expliqué en langue des signes Daniel Sgardelis, 45 ans, en route pour la place Saint-Pierre de Rome. "Ils ont trop commis d'abus sexuels et il faut que cela cesse. Le pape est là tranquillement au Vatican sans nous donner la preuve d'un changement", a aussi déploré Ezequiel Villalonga, 19 ans, grâce à une traductrice. "Pourquoi sommes-nous venus à Rome? Pour mettre fin aux abus sexuels partout", lance Ezequiel en brandissant un portrait de son bourreau. Erica Labeguerie, dont la soeur de 26 ans est devenue une victime lorsqu'elle fréquentait l'un des deux Instituts catholiques Provolo pour les sourds d'Argentine, explique que son combat est pour que ces horreurs ne se répètent pas dans d'autres parties du monde. Le drame de ces personnes handicapées est d'autant plus choquant qu'il s'agit de personnes particulièrement vulnérables qui ont été confiées à des religieux pour leur éducation. Les victimes ont demandé en vain une rencontre avec le pape lors de leur séjour à Rome, du 20 au 22 février. "Nous sommes très déçus", reconnaît Erica Labeguerie, en racontant d'une voix hachée le parcours de sa famille. "Cette lutte sert à rompre le silence, à faire en sorte que les preuves ne soient pas cachées, que le Vatican collabore", glisse-t-elle. Les victimes, accompagnées par leurs avocats, accusent le Vatican et le pape de dissimulation. Elles demandent justice, châtiment et réparation économique. Avant leur venue à Rome, les victimes argentines, qui considèrent avoir été "torturées" par leurs agresseurs, s'étaient rendues à Genève auprès du Comité de l'ONU contre la torture et du Comité des droits de l'enfant.