Les stocks d'uranium enrichi en Iran dépassent de 19 fois la limite autorisée

(Belga) L'Iran a continué ces derniers mois à accumuler de l'uranium enrichi, selon des estimations fournies mercredi par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), parallèlement aux pourparlers avec les grandes puissances visant à imposer des restrictions au programme nucléaire du pays.

Les stocks dépassent désormais de plus de 19 fois la limite autorisée par l'accord international de 2015, d'après un rapport consulté par l'AFP à quelques jours d'un Conseil des gouverneurs de l'AIEA. Cette dernière n'est en outre "pas en position de garantir que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique", du fait de l'absence de réponses de Téhéran sur la question des sites non déclarés. Le directeur général de l'instance onusienne, Rafael Grossi, se dit "de plus en plus inquiet" alors qu'"aucun progrès n'a été fait" dans le dossier des traces d'uranium enrichi retrouvées par le passé en divers endroits. (Belga)