Les suspects du meurtre de Khashoggi seront "poursuivis en Arabie saoudite"

Les suspects du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi seront poursuivis en Arabie saoudite, a déclaré samedi le ministre saoudien des Affaires étrangères, quelques heures après que la Turquie a demandé leur extradition.

"Sur la question de l'extradition, ces individus sont des citoyens saoudiens. Ils sont détenus en Arabie saoudite, l'enquête est menée en Arabie saoudite et ils seront poursuivis en Arabie saoudite", a déclaré Adel al-Jubeir, lors d'une conférence sur la sécurité à Manama. Critique du puissant prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, surnommé MBS, Jamal Khashoggi a été tué dans le consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre. Ce meurtre, qui a terni l'image du prince Mohammed, a suscité une vague de critiques internationales et affecté les relations de Washington avec le royaume, sur lequel les Etats-Unis s'appuient beaucoup pour contrer l'influence de l'Iran dans la région et défendre la sécurité d'Israël.