Les talibans disent avoir rencontré au Qatar l'émissaire américain pour l'Afghanistan

(Belga) Une délégation de représentants talibans a rencontré vendredi au Qatar l'émissaire américain pour la paix en Afghanistan, Zalmai Khalilzad, première rencontre officielle entre les Etats-Unis et le groupe insurgé, ont annoncé samedi les talibans.

"Une délégation du bureau politique (...) a rencontré l'équipe de négociation américaine dirigée par Zalmai Khalilzad", indique un communiqué du porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, envoyé à la presse. L'ambassade des Etats-Unis en Afghanistan, contactée par l'AFP, a refusé de commenter l'information. M. Khalilzad, ancien ambassadeur à Kaboul, Bagdad et aux Nations-Unies, avait été nommé début septembre. Une première rencontre annoncée dans la presse et jamais démentie par les parties avait eu lieu en juin à Doha après un cessez-le-feu inédit de trois jours entre forces de sécurité afghanes et talibans. Mais les espoirs de paix ont été vite douchés, les violences reprenant avec son cortège de morts des deux côtés. Les deux parties "ont parlé d'une fin pacifique à l'invasion de l'Afghanistan", poursuit le communiqué. La délégation talibane a qualifié "de grand obstacle à une paix réelle la présence de forces étrangères" dans le pays. Les deux parties ont "convenu de poursuivre ces réunions", selon les talibans M. Khalilzad est revenu samedi à Kaboul après une première visite dimanche dernier en Afghanistan où il entamait une tournée qui l'a également conduit au Pakistan, aux Emirats arabes unis et en Arabie saoudite. (Belga)