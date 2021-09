Les Talibans disent contrôler complètement la vallée du Panchir: la résistance promet de continuer sa lutte

La vallée du Panchir, enclavée et difficile d'accès, à 80 km au nord de Kaboul, était le dernier foyer d'opposition armée aux talibans qui ont pris le pouvoir le 15 août grâce à une campagne militaire éclair, deux semaines avant le départ des dernières troupes étrangères.

Le drapeau blanc des talibans flotte sur la capitale du Panchir, le fief du commandant Massoud et de son fils et successeur. Les talibans, une fois de plus, se réjouissent de leur victoire : "Vous pouvez vérifier que les moudjahidines sont présents dans la province du Panchir. Les forces moudjahidines sont engagées dans la purge de la province. La capitale de la province du Panchir est sous le contrôle des moudjahidines. L'ennemi a subi de nombreuses pertes, mais les moudjahidines, eux, n'ont subi aucun dommage"



Le Front national de résistance (FNR), qui regroupe les partisans de Massoud et d'anciens membres de l'armée afghane, avait proposé dimanche soir un cessez-le-feu aux talibans. Mais ceux-ci ont préféré pousser jusqu'au bout leur avantage.



La vallée du Panchir située à quatre-vingts kilomètres de Kaboul est particulièrement difficile d'accès et n'avait jusqu'à présent jamais été totalement conquise par un adversaire, que ce soit les Soviétiques dans les années quatre-vingts ou les talibans dix ans plus tard.



Malgré ces images de victoire diffusées par les talibans, la situation reste incertaine et le FNR, replié dans les montagnes, a promis de continuer la lutte.