Les talibans frappent les prisonnières aux parties intimes pour qu'elles ne parlent pas: Amnesty International décrit la situation en Afghanistan

Il y a presque un an, les talibans prenaient le pouvoir en Afghanistan. Ils avaient profité du départ du pays de l'armée américaine pour mener une offensive. Très rapidement, ils ont pris le dessus sur l'armée régulière et sont parvenus à contrôler la majeure partie du territoire.

Aujourd'hui, où en sont les promesses de respect et de bienveillance formulées à l'époque par les talibans? Comment vivent les femmes? Notre présentateur Antoine Schuurwegen a posé ces questions à Philippe Hensmans, directeur d'Amnesty International Belgique.

Antoine Schuurwegen: Il y un an, les talibans avaient tenté de se présenter comme fréquentables. On est aujourd'hui un an plus tard, quelle est la situation des femmes et des jeunes femmes en Afghanistan?

Philippe Hensmans: La situation est très très loin de ce que les talibans avaient promis à l'époque, puisqu'ils avaient promis de garantir tous leurs droits. D'abord, il y a eu une répression terrible qui a eu lieu concernant les femmes qui avaient osé manifester contre le changement de leurs conditions de vie. Elles ont été emprisonnées, torturées, parfois ont disparu tout simplement. Par ailleurs, il y a toute une série de mesures qui ont été prises également, comme l'interdiction d'aller à l'école secondaire, l'interdiction de travailler dans la plupart des jobs. Qui a découlé sur toute une série de mesures qui ont eu un impact très négatif sur leur vie au quotidien, notamment l'augmentation des mariages, par exemple.

Antoine Schuurwegen: De nombreuses femmes sont arrêtées pour des infractions mineures. Quelles sont leurs conditions de détention?

Philippe Hensmans: Les conditions sont abominables, vraiment abominables. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que non seulement, elles n'ont pas de garantie, aucune garantie judiciaire. Ça, on s'y attendait. Mais par ailleurs, elles sont souvent passées à tabac, torturées. Pour vous donner un tout petit exemple, un certain nombre de femmes publiaient sur les réseaux sociaux des photos des blessures qui leur avaient été infligées lors de tortures par les talibans. Afin d'éviter ça, les talibans ont décidé maintenant de les passer à tabac en leur donnant des coups sur les seins, sur les jambes, sur l'entre-jambes. Toutes des zones du corps qu'elles ne peuvent pas montrer sur les réseaux sociaux.

Antoine Schuurwegen: Selon le dernier rapport d'Amnesty International, et vous l'évoquiez, le nombre de mariage d'enfants et de mariages précoses est aussi en augmentation.

Philippe Hensmans: Exactement, il y a une très grande augmentation du nombre de mariages forcés et de mariages d'enfants pour plusieurs raisons. D'abord, la situation économique du pays est assez désastreuse, et elle ne s'est pas améliorée avec la prise de pouvoir des talibans. D'autre part, il y a aussi une volonté de la part des talibans de marier d'office certaines femmes. Pour résister à cette situation économique, au manque de travail par exemple, de revenus de la jeune fille, on va la marier à quelqu'un, et si possible à quelqu'un qui n'est pas un taliban. Donc, les talibans non seulement essaient de marier d'office des jeunes filles, mais pour éviter ces mariages, un grand nombre de familles marient très très tôt leurs filles à d'autres personnes pour éviter ce type de conséquence.