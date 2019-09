Les talibans menacent le scrutin présidentiel en Afghanistan

(Belga) Les talibans ont appelé jeudi leurs partisans à utiliser tous les moyens possibles pour perturber le scrutin présidentiel de samedi en Afghanistan.

Le mouvement islamiste est résolu à semer la terreur pour empêcher la tenue de l'élection. Il appelle ses combattants à attaquer les forces de sécurité et à bloquer les routes, tout en recommandant à la population de rester chez elle pour éviter les violences. Les talibans considèrent le scrutin comme un complot visant à "implémenter les objectifs des occupants". Dix-huit candidats se sont déclarés, parmi lesquels le président Ashraf Ghani et son chef de l'exécutif Adbdullah Abdullah font figure de favoris, selon les derniers sondages. Plus de 72.000 agents de sécurité seront déployés samedi et entre 30.000 et 40.000 hommes se tiendront prêts à les renforcer en cas d'attaque. La campagne électorale s'est achevée dans le sang, avec 26 tués dans un attentat suicide à Tcharikar la semaine dernière et quatre mercredi à Kandahar. (Belga)