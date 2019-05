Les taxes de Trump sur les tomates mexicaines vont encourager la migration

(Belga) Le président Andres Manuel Lopez Obrador a estimé mercredi que la décision des Etats-Unis d'imposer des droits antidumping sur les tomates mexicaines allait encourager l'émigration vers le nord.

"C'est le contraire d'une politique intelligente," a-t-il estimé, après la décision américaine de collecter des droits antidumping de 17,5% sur les exportations vers les Etats-Unis d'un secteur qui emploie environ 1,4 million de personnes au Mexique. "S'ils (les Etats-Unis) sont vraiment préoccupés par le phénomène migratoire, ces mesures vont à l'encontre des efforts pour le réduire", a dénoncé Lopez Obrador au cours de sa conférence de presse quotidienne, estimant que cela entraînerait une diminution de l'activité au Mexique et pourrait donc pousser des travailleurs mexicains de l'autre côté de la frontière. "Fermer les frontières aux producteurs (mexicains) est contradictoire si vous voulez résoudre le problème de la migration". La mesure imposée par Washington résulte de l'abrogation d'un accord passé entre les deux pays en 2013 qui suspendait une enquête concernant un dumping présumé sur les tomates mexicaines. Le Mexique, qui fournit la moitié des tomates consommées aux Etats-Unis, rejette ces accusations de dumping et estime que ces taxes lui coûteront plus de 350 millions de dollars par an. Selon Lopez Obrador, la décision américaine est liée à l'élection présidentielle à venir aux Etats-Unis (en novembre 2020) et cela est "totalement injuste". "Il y a des producteurs de tomate dans certaines régions particulières" a-t-il relevé, se référant vraisemblablement à la Floride et à l'Ohio. Le Mexique a exporté pour environ deux milliards de dollars de tomates l'an dernier vers les Etats-Unis. C'est le troisième produit agricole le plus exporté vers son voisin du nord après la bière et les avocats. Ce regain de tension intervient alors que Washington, Mexico et Ottawa n'ont toujours pas ratifié leur accord de libre-échange (AEUMC). Aux Etats-Unis, cette ratification se heurte à l'opposition de certains républicains qui exigent la levée de droits de douane sur l'acier et l'aluminium en tant que préalable à tout feu vert. Le président mexicain avait appelé le 30 avril Washington à ratifier le texte après l'approbation par le Mexique d'une réforme du travail exigée par ses partenaires. Cet accord doit remplacer l'Aléna en vigueur depuis 1994 qui a conduit de nombreuses sociétés américaines à délocaliser leur production vers le Mexique où la main-d'oeuvre est moins chère. (Belga)