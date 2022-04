Les troupes russes ont quitté Tchernobyl: des employés de la centrale, contraints de rester sur place, racontent aujourd'hui leur quotidien

Les troupes russes ont quitté le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl il y a maintenant dix jours. Durant toute l'occupation, des employés de la centrale ont été contraints de rester sur place. Aujourd'hui, ils parlent et racontent leur quotidien durant ces quatre semaines.

La centrale est intacte. Pendant 43 jours, les employés ukrainiens ont travaillé 24h/24 sous la pression des soldats russes. Mais ils ont réussi à assurer la sécurité du site.

"Les occupants – appelons-le ainsi – ne sont pas entrés dans les zones de grand danger. Nous avons tout fait pour les en empêcher mais ils ont quand même essayé", explique Valeriy Semenov, ingénieur en protection physique de la centrale.

A quelques kilomètres de la centrale, des tranchées creusées puis abandonnées par les soldats russes dans le sol hautement contaminé de la forêt rouge. C’est probablement l'effet des radiations qui a poussé les troupes à quitter la zone. Les Ukrainiens évaluent l’ampleur des dégâts. "Les niveaux de radiation de fond à Tchernobyl sont plus élevés que la normale, à la fois pour les rayonnements Bêta et Gamma, note Andriy, dosimétriste. Mais à quel point sont-ils plus élevés ? "C’est quatre ou cinq fois plus élevé, au moins", précise Andriy.

Dans la ville, les soldats russes ont saccagé les logements et fouillé tous les bâtiments plusieurs fois par jour. Pour les habitants, le retour des troupes ukrainiennes est un soulagement. "Il y a deux jours, je suis sortie de la maison parce que le chien aboyait. Et j'ai entendu des gens parler ukrainien. Un homme de la défense territoriale a dit ‘bonsoir nous venons d'Ukraine’", raconte Anna Monashkina, habitante de la zone d’exclusion de Tchernobyl.

Les troupes russes se sont retirées vers la Biélorussie, principal allié de la Russie.