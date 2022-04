Les troupes russes se seraient "totalement" retirées du nord de l'Ukraine

(Belga) Les troupes russes se sont "complètement retirées" du nord de l'Ukraine, affirme vendredi sur Twitter le ministère britannique de la Défense, s'appuyant sur le service de renseignement militaire Defence Intelligence. Les soldats russes seraient retournés vers le nord au Bélarus et en Russie.

Certaines troupes sont transférées dans l'est de l'Ukraine pour combattre dans la région du Donbass. Mais beaucoup auront besoin d'un "réapprovisionnement important" avant d'être prêtes à être déployées à l'est. Selon le ministère, il faudra "au moins une semaine" avant qu'un regroupement à grande échelle dans le nord ne se concrétise. Les bombardements russes des villes de l'est et du sud se poursuivent, a encore précisé le ministère britannique. Les troupes russes ont avancé plus au sud depuis la ville stratégiquement importante d'Izyum, qui reste sous leur contrôle, selon le même service. (Belga)