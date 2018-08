Les universités américaines toujours en tête du classement de Shanghai

(Belga) Les universités américaines, Harvard en tête, dominent à nouveau l'édition 2018 du classement de Shanghai publié mardi.

Ce classement, élaboré depuis 2003 par le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy, distingue 500 établissements d'enseignement supérieur dans le monde. Le top 10 est identique à l'an dernier. Pour la seizième année consécutive, Harvard domine le classement, devançant sa compatriote Stanford et l'université britannique Cambridge. Huit des dix premières places du classement sont occupées par des établissements américains. Comme l'an dernier, seuls quatre établissements non-américains atteignent le top 20: les britanniques Cambridge, Oxford et University College de Londres, tandis que l'Institut fédéral de technologie de Zurich pointe à la 19ème place. L'Université de Gand occupe la 61e place et la KUL Leuven est 86e. Pour l'édition 2018, la France apparaît à la 36ème position, avec Sorbonne Université, un nouvel ensemble issu de la récente fusion entre Paris-Sorbonne et l'université Pierre-et-Marie-Curie. Le classement de Shanghai prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline, ou encore le nombre de publications dans les revues Science et Nature. Le cabinet présente son classement comme "le plus fiable", mais ce dernier fait chaque année l'objet de critiques, qui jugent la méthodologie biaisée. Certains critères évalueraient par exemple davantage les performances passées des établissements plutôt que la qualité d'enseignement actuelle. (Belga)