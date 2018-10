Les USA feront preuve d'une "détermination inébranlable" dans leur engagement dans l'OTAN

(Belga) Le ministre américain de la Défense Jim Mattis a assuré mardi que les Etats-Unis allaient faire preuve d'une "détermination inébranlable" dans leur engagement dans l'Otan, au cours d'une conférence de presse avec son homologue française Florence Parly à Paris.

"Les Etats-Unis ont démontré qu'ils continuaient à faire preuve d'une détermination inébranlable dans leur engagement dans l'Alliance atlantique", a affirmé Jim Mattis, à l'issue d'un entretien avec le président Emmanuel Macron. Il a rappelé le dicton: "les actes parlent plus fort que les mots", à la veille d'une réunion ministérielle de l'Otan à Bruxelles et alors que Donald Trump a critiqué à de nombreuses reprises depuis son élection les pays membres de l'Alliance, l'Allemagne en particulier, accusés d'être de mauvais payeurs et de s'en remettre aux Etats-Unis pour assurer leur sécurité. A propos de la Syrie, M. Mathis a déclaré que le combat en Syrie contre le groupe État islamique (EI) "sera remporté, mais cela va prendre encore un peu de temps. Dans les mois qui vont suivre la défaite finale de l'EI, nous continuerons à créer les conditions de sécurité qui l'empêcheront de se réinstaller", a-t-il assuré. Après Paris, M. Mattis doit participer mercredi et jeudi à Bruxelles à une réunion ministérielle de l'Otan.