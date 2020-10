Les USA mènent un raid aérien sur les talibans pour la première fois depuis des mois

(Belga) Les forces américaines en Afghanistan ont mené un raid aérien sur les talibans, pour la première fois depuis février. L'attaque de dimanche soir visait à protéger les troupes du régime afghan, a indiqué un porte-parole de l'armée.

Cinq talibans auraient été tués dans l'attaque. Celle-ci n'entrerait par ailleurs pas en conflit avec les accords conclus entre le gouvernement américain et les talibans fin février, selon les Américains. Les deux parties avaient alors convenu de se laisser tranquille autant que possible et d'œuvrer à une libération des prisonniers, à un cessez-le-feu et à des pourparlers de paix en Afghanistan. Avec cet accord, Washington veut ramener les troupes américaines aux États-Unis. La politique du président américain Donald Trump vise à réduire le rôle des États-Unis dans les conflits étrangers et de mettre fin autant que possible à des interventions militaires à l'étranger onéreuses, ainsi qu'à dépenser moins d'argent dans l'Otan. La lutte avec les talibans a commencé par l'invasion américaine en Afghanistan en 2001, après les attentats du 11 septembre. Elle est la guerre la plus longue que les États-Unis aient jamais menée. Depuis les accords de février, les talibans ont épargné les militaires étrangers et les Américains n'ont presque pas mené d'attaques sur les talibans. (Belga)