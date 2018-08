Les USA nient toute responsabilité pour la crise économique en Turquie

(Belga) Le gouvernement américain a nié être responsable de la crise économique en Turquie. "Les problèmes économiques n'ont pas débuté lorsque nous avons approuvé des sanctions le 1er août envers deux personnes", a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères américain, Heather Nauert, mardi à Washington.

Ankara et Washington, deux alliés au sein de l'Otan, traversent une crise diplomatique qui inquiète les marchés en Turquie et a accéléré l'effondrement de la livre turque. Les USA ont approuvé le 1er août des sanctions contre deux membres du gouvernement turc, en réponse à la détention par la république turque du pasteur américain Andrew Brunson, accusé d'activité terroriste. Il aurait été impliqué dans la tentative de coup d'Etat contre le président Recep Tayyip Erdogan en 2016. Un collaborateur de l'ambassade américaine a rendu visite mardi en prison à M. Brunson et son état physique n'a pas changé, selon M. Nauert. Les USA demandent à la Turquie sa libération immédiate. (Belga)