Les vacances à Phuket de Cécilia VIRENT AU CAUCHEMAR à cause d'une cigarette électronique

Cécilia, une touriste française de 31 ans, se souviendra toute sa vie de ses vacances en Thaïlande qui ont pris une tournure cauchemardesque. Fin janvier, la jeune femme, accompagnée de sa famille, part pour deux semaines de vacances en Thaïlande. Dans sa valise se trouvent des lunettes de soleil, un bikini et....une cigarette électronique. Une vapoteuse qui lui a coûté très cher.

Cécilia était arrivée deux jours avant sur les plages de sable fin de Phuket, mais le 31 janvier dernier , les vacances virent au cauchemar. "Je me suis fait arrêter lorsque je partais à la plage en scooter avec mon copain et ma famille et les policiers m'ont arraché ma cigarette des mains. Dans un premier temps, ils m'ont demandé plus de 1100 euros d'amende sauf que j'ai refusé", témoigne la jeune femme.

Et là, c'est l'engrenage, les parents doivent verser plus de 3.000 euros pour une libération de leur fille sous caution et avant le procès, ils vont être obligés d'"arroser" à tous les étages pour accélérer la procédure. Il est question de 8.000 euros pour le moment. "Les avocats, les juges, la police, l'administration, un peu tout le monde", détaille Cécilia. Finalement, elle est condamnée à ... 23 euros d'amende.

Mais le calvaire ne s'arrête pas là, parce qu'elle doit faire face à une mesure d'expulsion, avec un passage obligé alors par la capitale, Bangkok et par la case prison dont 4 longs jours. "C'est un enfer : dormir par terre, manger du riz en permanence avec des carcasses de poulet. On se lavait avec des grands seaux d'eau sans aucune intimité", raconte la jeune femme.

Cécilia prévient de faire attention si vous allez à l'étranger: renseignez-vous avant sur les nouvelles interdictions et surtout, restez vigilants.