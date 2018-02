Les victimes de l'attaque à New York réclament 600 millions de dollars à la ville

(Belga) Les victimes de l'attaque terroriste d'octobre dernier à New York ont introduit une plainte contre la ville et exigent un dédommagement de plus de 600 millions de dollars (486 millions d'euros). La famille de la victime belge réclame 30 millions de dollars (24 millions d'euros), annonce lundi le New York Post.

Le 31 octobre 2017, Sayfullo Saipov, un ressortissant ouzbek de 29 ans, a pénétré au volant d'une camionnette une zone piétonne et cycliste de Manhattan. L'individu, un père de trois enfants qui habitait dans le New Jersey depuis 2010, a survécu à son acte et avait dû être hospitalisé. Il aurait commis cet attentat au nom du groupe terroriste Etat islamique (EI). Cette attaque a notamment coûté la vie à Anne-Laure Decadt, une résidente de Staden âgée de 31 ans. La touriste belge séjournait pour quelques jours dans la Grande Pomme avec sa mère et ses deux soeurs. Elle a été happée par le terroriste alors qu'elle circulait à vélo. Les victimes et leurs familles ont porté plainte contre la ville de New York. Selon le quotidien The New York Post, les victimes sont convaincues que les autorités municipales étaient bien conscientes que cette zone était vulnérable en cas d'incident mais n'ont rien fait pour remédier à la situation. (Belga)