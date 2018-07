Les violences urbaines liées à la mort de jeunes depuis dix ans

Des violences urbaines liées à la mort d'un jeune, notamment lors de contrôles de police comme mardi soir à Nantes, ont éclaté à plusieurs reprises ces dix dernières années en France:

- 3 juil 2018: Des violences urbaines éclatent dans plusieurs quartiers de Nantes, avec des jets de cocktails Molotov, à la suite de la mort d'un homme de 22 ans, tué d'une balle par un policier alors qu'il tentait, selon les forces de l'ordre, de forcer un contrôle.

- 21 nov 2017: Le décès d'un jeune happé par un train entraîne plusieurs nuits d'incidents à Vienne (Isère).

- 6 mai 2017: La mort d'un jeune de 17 ans dans un accident de quad à Massy (Essonne) provoque des violences urbaines dans le quartier du Grand Ensemble. Le jeune homme, sans casque, s'était enfui à grande vitesse en voyant des policiers venir vers lui et avait percuté un autobus. De nouvelles échauffourées éclatent le lendemain.

- 19 juil 2016: Un jeune de 24 ans meurt d'un malaise à Persan (Val-d'Oise) après son arrestation dans une affaire d'extorsion de fonds. L'événement déclenche deux nuits de violences. Une centaine d'individus blessent cinq gendarmes avec des armes à plombs et tentent d'incendier la mairie et un collège de Beaumont-sur-Oise.

- 16 juil 2010: La mort d'un braqueur, Karim Boudouda, tué dans la nuit du 15 au 16 juillet 2010 à Grenoble lors d'échanges de tirs avec la police, provoque trois nuits de violences urbaines dans son quartier de la Villeneuve. Le 19 au soir, la police est visée par des tirs à balles réelles.

- 26 oct 2009: A Fréjus (Var), de violents incidents font suite au décès accidentel d'un jeune homme de 21 ans qui tentait de fuir à moto un contrôle de police.

- 10 août 2009: Des véhicules et des poubelles sont incendiés dans la nuit du 9 au 10 août à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) après le décès d'un motard de 18 ans qui tentait d'échapper à un contrôle de police.

- 7 juil 2009: Début de trois nuits de violences à Firminy, dans la banlieue de Saint-Etienne, après la mort par pendaison d'un jeune dans un commissariat. Un centre commercial est ravagé par les flammes.

- 30 sept 2008: Des incidents émaillent la soirée à Romans (Drôme) entre jeunes et forces de l'ordre, après la mort d'un adolescent de 16 ans. Ce dernier s'est tué la veille avec la voiture volée qu'il conduisait alors qu'il était poursuivi par la police.

- 15 juin 2008: De violentes échauffourées éclatent dans la nuit du 14 au 15 à Vitry-le-François (Marne) après le meurtre d'un homme de 22 ans, dont l'auteur a été arrêté. Deux pompiers, deux gendarmes et cinq riverains sont légèrement blessés et une soixantaine de véhicules et plusieurs conteneurs à poubelles incendiés.