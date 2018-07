Les Zimbabwéens ont commencé à voter pour les premières élections générales post-Mugabe

(Belga) Les Zimbabwéens ont commencé à voter lundi lors des premières élections générales depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre après 37 ans de règne, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les électeurs doivent choisir leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux. La course pour la fonction suprême se joue entre le chef de l'Etat actuel Emmerson Mnangagwa, soutenu par la Zanu-PF, au pouvoir depuis 1980, et Nelson Chamisa, leader du principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique (MDC). (Belga)