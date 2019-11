Lewis, le koala sauvé des flammes en Australie, est à l'hôpital: "C'est le cas le plus grave que nous ayons eu" (vidéo)

Lewis, le petit koala sauvé des flammes en Australie par une automobiliste, est à l'hôpital pour koalas de Port Macquarie.

Les images de son sauvetage ont fait le tour du monde. Lewis, un koala, a été sauvé des flammes par une automobiliste. Voyant l'animal perdu, ne sachant pas où aller pour éviter les flammes, elle a accouru vers lui, avant de l'envelopper dans son t-shirt. Alors que l'animal pousse de petits cris, sa sauveuse lui fait boire un peu d'eau, avant de mouiller ses pattes et son corps.

Lewis a été emmené à l'hôpital pour koalas de Port Macquarie. "C'est le cas le plus grave que nous ayons eu", explique la directrice de l'établissement Cheyne Flanagan. "Il est gravement brûlé au niveau des mains et des pieds. Il est brûlé en-dessous des bras. Son nez est brûlé et il est aussi blessé au niveau de ses parties génitales. C'est aussi un vieux koala, alors que la plupart de ceux qui arrivent ici sont jeunes. Mais il mange bien et nous prenons soin de lui."

Toni Doherty, celle qui lui a sauvé la vie, est venue lui rendre visite. Elle a confié avoir simplement fonctionné "à l'instinct".