Liaison dangereuse: comment un mari trompé a fait condamner l'amant de sa femme aux Etats-Unis

Un tribunal de Caroline du Nord a octroyé 750.000 dollars à un mari trompé qui avait porté plainte contre l'amant de sa femme, lui reprochant d'avoir brisé son mariage, ont rapporté jeudi des médias américains.

Kevin Howard avait porté plainte devant le tribunal de Greenville après avoir découvert que son épouse, qui avait demandé le divorce après 12 ans de mariage, avait un amant depuis plusieurs mois."Elle m'a d'abord dit qu'elle voulait divorcer parce que je travaillais trop et que je n'étais pas souvent à la maison", a-t-il expliqué à la télévision locale WITN.



Mais l'enquête d'un détective privé a révélé qu'elle avait une liaison avec un collègue de bureau, selon CNN.



"Il est venu à la maison, nous avons dîné ensemble, nous avons partagé des histoires personnelles", a raconté M. Howard.



Il a porté plainte au civil au titre de la loi sur "l'aliénation d'affection", datant du 19e siècle et dont l'origine remonte à une loi britannique de l'ère coloniale qui considérait alors les épouses comme une propriété de leur mari.



Cette loi, encore en vigueur dans cinq autres Etats américains (Hawaï, Mississippi, Nouveau-Mexique, Dakota du Sud et Utah), permet à un membre du couple de poursuivre celui ou celle qu'il prétend être responsable de la faillite de son mariage par des actes "injustes ou malveillants", selon le cabinet d'avocats Vavonese.





200 poursuites pour "aliénation d'affection" chaque année



"Il est essentiel que les gens comprennent que le sacrement du mariage est important, particulièrement alors que l'on remet actuellement en question les principes moraux et les responsabilités des gens", a confié Kevin Howard à WITN.

Son avocate, Cindy Mills, affirme présenter au moins un cas de ce genre chaque année devant les tribunaux. En 2010, une de ses clientes avait obtenu 5,9 millions de dollars dans une affaire similaire.



La même année, un tribunal de Caroline du Nord avait octroyé 9 millions de dollars à une femme qui accusait la maîtresse de son époux d'avoir brisé leur union de 33 ans.



Selon le cabinet Vavonese, plus de 200 poursuites pour "aliénation d'affection" sont engagées chaque année dans l'Etat.