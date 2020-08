Liban: l'Onu se prépare à envoyer des aides alimentaires

(Belga) Le Programme alimentaire mondial (PAM) va envoyer des céréales et des colis alimentaires au Liban après la double explosion catastrophique survenue mardi dans le port de Beyrouth, rapporte vendredi la chaîne d'information al-Jazeera.

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies a annoncé qu'il comptait envoyer de la farine de blé et des céréales au Liban. L'agence prévoit également d'envoyer des colis alimentaires à des milliers de familles touchées par l'explosion ayant démoli les silos de céréales installés près du port de la capitale mardi et menaçant de provoquer des pénuries alimentaires. Une grande partie de la population libanaise était déjà en difficulté à cause de la mauvaise situation économique et des conséquences de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19. Le PAM craint que les conséquences de la catastrophe ne détériorent encore plus l'approvisionnement alimentaire déjà "sinistre". (Belga)