Libération de 1.400 Ethiopiens détenus en Arabie Saoudite

(Belga) Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a annoncé mercredi la libération de 1.400 ressortissants de ce pays d'Afrique de l'Est emprisonnés en Arabie saoudite, sans en préciser les raisons.

Ces dernières années, l'Arabie saoudite a arrêté et emprisonné des milliers d'Éthiopiens pour être entrés illégalement dans le royaume. Le gouvernement d'Addis Abeba va rapatrier les anciens détenus, indique le communiqué des Affaires étrangères. "Trois cents sur les 1.400 prisonniers éthiopiens libérés rentreront d'Arabie Saoudite mercredi soir", précise le communiqué. L'Ethiopie est le deuxième pays du continent le plus peuplé, après le Nigeria, et l'un des plus miséreux. Malgré une croissance économique rapide ces dernières années, beaucoup d'Ethiopiens tentent leur chance à l'étranger, notamment en Arabie Saodite et au Koweit, même sans visas et en devant passer par le Yémen en guerre. Environ 334.000 Ethiopiens ont migré vers le Moyen-Orient entre 2006 et 2014, selon le Regional Mixed Migration Secretariat, un groupe d'organisations internationales qui observe les migrations depuis l'Afrique de l'Est et le Yémen. (Belga)