Libération de trois Sud-Coréens enlevés par des pirates

(Belga) Trois marins sud-coréens qui avaient été enlevés par des pirates au large du Ghana il y a un mois ont été libérés, a annoncé samedi le Premier ministre sud-coréen, Lee Nak-Yeon.

"Les trois marins ont été libérés sains et saufs", a écrit le Premier ministre sur Facebook. Des pirates non identifiés s'étaient emparés le 26 mars du Marine 711, un navire qui avait à son bord environ 40 Ghanéens et trois Sud-Coréens. Les pirates avaient capturé les trois Sud-Coréens - le capitaine, le second et le maître mécanicien - et s'étaient enfuis à bord d'un navire rapide. A la suite de l'enlèvement, la Corée du Sud avait déployé dans la zone un navire militaire chargé de la lutte contre la piraterie. Les trois hommes libérés seront rapatriés par ce navire militaire. On ignore si une rançon a été payée en échange de leur libération. Après l'enlèvement, l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant l'armée sud-coréenne, avait rapporté que ces pirates avaient été identifiés comme des Nigérians. (Belga)