Libération du pasteur Brunson: Trump "remercie" le président turc Erdogan

Le président des Etats-Unis Donald Trump a "remercié" samedi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan "pour son aide" au lendemain de la libération en Turquie du pasteur américain Andrew Brunson après une longue détention.

L'homme d'église, en vol vers Washington, "sera avec moi dans le Bureau ovale" de la Maison Blanche "à 14H30 (20H30 HB) cet après-midi", "ce sera magnifique de le voir et de le rencontrer", a annoncé Donald Trump sur Twitter. "C'est un grand chrétien qui a vécu une expérience tellement difficile", a-t-il ajouté. La libération du pasteur "va conduire à des relations bonnes, voire excellentes, entre les Etats-Unis et la Turquie", a par ailleurs déclaré samedi Donald Trump, tout en réaffirmant qu'il n'y avait eu "aucun accord avec la Turquie pour la libération et le retour du pasteur".