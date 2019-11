Libre-échange: les partenaires nord-américains vont tenter de finaliser un traité

(Belga) La vice-Première ministre du Canada et ex-ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, s'est rendue à Washington mercredi pour des discussions avec ses homologues américain et mexicain afin de finaliser le nouveau traité de libre-échange nord-américain.

Mme Freeland a récemment multiplié les contacts à ce sujet avec le représentant au commerce américain, Robert Lighthizer, et le secrétaire adjoint mexicain pour l'Amérique du Nord Jesus Seade. Leur face-à-face de mercredi vise à mettre en oeuvre les changements demandés par les élus du parti démocrate américain, qui contrôlent la Chambre des représentants, afin d'y inclure des dispositions plus strictes sur l'environnement, le droit du travail et le prix des médicaments. "Nous avons parlé des propositions et tout semble aller dans la bonne direction", a déclaré M. Seade mercredi à Washington. "Il est temps d'arriver à un accord", a-t-il estimé. Le Canada, les Etats-Unis et le Mexique ont conclu l'an dernier un nouveau pacte commercial pour remplacer l'Accord de libre-échange nord-américain de 1994, comme l'exigeait Donald Trump, mais seul le Mexique l'a pour l'instant ratifié. Le Canada a précisé qu'il ratifierait l'accord en même temps que Washington. (Belga)