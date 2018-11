Libye: au moins 9 morts dans une attaque attribuée à l'EI dans le sud

(Belga) Au moins neuf membres des services de sécurité ont été tués vendredi dans une attaque attribuée au groupe Etat islamique (EI) à Tazerbo en Libye, à 1.500 km au sud-est de Tripoli, selon un haut responsable de ces services. Onze autres personnes, dont des civils et un chef des services de sécurité, ont été "enlevées" par agresseurs, qui ont attaqué un commissariat de police, a ajouté le responsable, sous couvert de l'anonymat.

La région de Tazerbo est contrôlée par les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est libyen, qui dirige l'autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL). Cette attaque, qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, est la deuxième en moins d'un mois contre des forces loyales au maréchal Haftar. La première, revendiquée par l'EI, avait fait au moins cinq morts le 29 octobre dans la région d'al-Joufra. Déchirée par des luttes de pouvoir et minée par une insécurité chronique, la Libye était devenue un repaire pour les djihadistes après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. L'EI avait profité du chaos pour s'implanter dans la ville côtière de Syrte en juin 2015, mais les forces loyales au gouvernement d'union nationale (GNA), soutenu par l'ONU et basé à Tripoli, ont repris le contrôle de la cité en décembre 2016, après huit mois de combats meurtriers. Depuis, plusieurs djihadistes se sont repliés vers le désert, d'où ils tentent de se réorganiser.