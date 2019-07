Libye: au moins quatre morts dans un attentat à la voiture piégée à Benghazi

Une photo prise le 11 juillet 2019 sur le site de l'explosion d'une voiture piégée dans un cimetière de Benghazi, dans lest de la Libye qui a fait au moins quatre mortsAbdullah DOMA

Au moins quatre personnes ont été tuées, dont deux civils, et 33 autres blessées jeudi dans un attentat à la voiture piégée dans un cimetière à Benghazi (Est de la Libye), au cours des obsèques d'un ancien officier de l'armée, selon une source hospitalière.

Selon un responsable de sécurité de la ville, l'attentat, le premier depuis plus d'un an dans le fief des forces du maréchal Khalifa Haftar, a visé des militaires et des officiers participant aux funérailles du général Khalifa al-Mesmari, ancien responsable des forces spéciales sous le régime de Mouammar Kadhafi.

L'attentat n'a pas été revendiqué dans l’immédiat.

Le porte-parole du maréchal Haftar, le général Ahmad al-Mesmari qui a participé aux funérailles a confirmé le bilan de quatre morts, dont deux membres des forces spéciales, lors d'une conférence de presse, au cours de laquelle il a dénoncé un "attentat terroriste".

Bastion de la révolution libyenne de 2011 qui a renversé le régime de Kadhafi, Benghazi a été particulièrement touchée par des violences visant notamment les représentations diplomatiques et les forces de sécurité.

Une attaque contre le consulat américain, le 11 septembre 2012, a coûté la vie à l'ambassadeur Christopher Stevens ainsi que trois autres Américains.

Le dernier attentat dans cette ville avait fait 7 morts en mai 2018.

Le maréchal Haftar a lancé en 2014 une opération contre des groupes islamistes et jihadistes qui contrôlaient la ville. Il en est venu à bout en 2017, après trois ans de combats meurtriers.

Il s'était emparé plus tard de Derna, seule ville de l'est libyen qui échappait à son contrôle, après plusieurs semaines de combats.

Début 2019, il a envoyé ses forces à la conquête du sud, pour le "purger, selon lui, des groupes terroristes et criminels", avant de commencer début avril une offensive contre la capitale libyenne, siège du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU.

Les combats aux portes de la capitale libyenne ont fait 1.048 morts, dont 106 civils, et 5.558 blessés, dont 289 civils, selon un dernier bilan mardi de l'Organisation mondiale de santé.