Libye: Erdogan et Trump veulent poursuivre une "coopération étroite"

(Belga) Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Donald Trump sont convenus de "poursuivre leur coopération étroite" en Libye, lors d'un entretien téléphonique lundi, a annoncé la présidence turque.

"Les deux dirigeants sont convenus de poursuivre leur coopération étroite pour promouvoir la paix et la stabilité en Libye, voisin maritime de la Turquie", a indiqué la présidence. Ankara soutient le Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'Onu. La Turquie a notamment renforcé son aide militaire au gouvernement de Tripoli dont les forces affrontent celles du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen. La Turquie a notamment envoyé des drones et de systèmes de défense anti-aériens en Libye pour soutenir le GNA dont les forces ont infligé au cours des dernières semaines une série de cuisants revers militaires à celles de Haftar. Lors d'une visite à Ankara le 4 juin, le Premier ministre du GNA Fayez al-Sarraj s'est dit "déterminé" à reprendre le contrôle de toute la Libye, après cette série de succès contre les forces de Khalifa Haftar. En mai, le secrétaire d'Etat américain a critiqué l'afflux d'armements en Libye et appelé à un cessez-le-feu lors d'une conversation téléphonique avec M. Sarraj. (Belga)