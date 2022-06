Libye: la nomination d'un Algérien comme émissaire de l'ONU bloquée par les Emirats

(Belga) Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a proposé au Conseil de sécurité que l'ex-ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadoum devienne le nouvel émissaire de l'Organisation pour la Libye mais les Emirats arabes unis ont bloqué sa nomination, selon des diplomates.

Depuis l'automne, le renouvellement de la mission politique de l'ONU (Manul) n'a pu s'effectuer que pour des périodes courtes de quelques mois, notamment en raison de l'impossibilité du Conseil à se mettre d'accord sur un nouvel émissaire. Le mandat de la Manul expire le 31 juillet. La semaine dernière, le chef de l'ONU, après plusieurs tentatives vaines, a proposé aux 15 membres du Conseil le nom de M. Boukadoum. "Seuls les Emirats arabes unis ont refusé", a indiqué à l'AFP un diplomate ayant requis l'anonymat. Au Conseil de sécurité, les Emirats, un membre non permanent, représentent le monde arabe. Selon plusieurs autres diplomates, les Emirats ont expliqué que "des pays arabes et des parties libyennes avaient fait part de leur opposition" à la nomination de l'ex-responsable algérien. Il y a une "préoccupation régionale" à l'égard de la nomination de Sabri Boukadoum, a indiqué l'un de ces diplomates, en soulignant que le choix d'un ressortissant d'un pays frontalier de la Libye pose problème. Son travail serait "impossible", a ajouté cette source, en expliquant la position émiratie. La Libye, théâtre de multiples ingérences et rivalités internationales, est depuis longtemps un casse-tête pour le chef de l'ONU dans son choix d'un nouvel émissaire. Le prochain titulaire sera le neuvième en 11 ans. Après plus d'une décennie de chaos consécutif à la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi, la Libye, minée par les divisions entre institutions concurrentes dans l'Est et l'Ouest, compte depuis début mars deux gouvernements rivaux, comme entre 2014 et 2021, alors en pleine guerre civile. (Belga)