Lidiia, une violoniste russe, est exclue d’un concours international de violon en Italie : "C'est à cause de la Russie"

Lidiia Kocharian, une jeune violoniste russe, a été exclue d'un concours international en Italie en raison du conflit en Ukraine. Elle est bien décidée à changer de nationalité.

Les notes de violon de Lydia, le concours italien de Gorizia ne les entendra pas. Cette jeune violoniste russe de 28 ans en est exclue à cause d’un bout de papier. "C’est mon passeport, un passeport russe. Et ça m’empêche de faire le concours", explique-t-elle.

Lidiia Kocharian voulait participer au concours pour s’entraîner en tant que soliste. Mais l'organisation lui a envoyé ce message il y a quelques semaines : "Il est écrit qu’il n'y a aucune discrimination contre vous. En fait, c'est de la discrimination, en général, parce que je ne peux pas participer au concours à cause de mon passeport russe. J'étais vraiment en colère parce que je trouve que ce n'est pas normal de faire ça. Je suis musicienne, je veux me développer et je ne peux pas le faire", regrette la violoniste.

Lidiia est née et a grandi à Saint-Pétersbourg. C’est là qu'elle a appris le violon, jusqu'à devenir professionnel. C’est l’une des meilleures villes pour se former en musique classique. "Grâce à la Russie, je suis devenue musicienne et à cause de la Russie, je ne peux pas participer au concours", poursuit la jeune femme de 28 ans.

Après la Russie, Lidiia Kocharian poursuit ses études à Liège. Elle joue aujourd'hui pour les orchestres d'Anvers et de Gand. Pour se faciliter la vie et participer aux prochains concours, elle a trouvé une solution : "Je vais postuler pour un permis de séjour permanent en Belgique. Et puis, dans quelques mois, pour la nationalité", dit-elle.

D’ici-là, la violoniste compte déposer plainte en Italie pour dénoncer la discrimination dont elle s'estime victime.