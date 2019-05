Ligue des nations de volley: la France démarre par une victoire

La France a débuté la Ligue des nations de volley-ball par une victoire devant la Russie 3 sets à 1, vendredi, en Serbie, lors de la première journée de l'ancienne Ligue mondiale.

Les Français, couronnés en 2015 et 2017, et vice-champions en 2018, ont fait une entame de match en fanfare pour mener deux sets à rien (25-19, 25-22), avant de baisser un peu d'intensité et permettre aux Russes de revenir dans la partie (20-25). Mais ils se sont vite remis dans le sens de la marche pour l'emporter 25 à 23 dans le 4e set.

Les Bleus affronteront samedi la Serbie puis le Japon dimanche, toujours à Novi Sad.

Puis, ce sera en Chine (7-9 juin), en France (14-16 juin à Cannes contre l'Allemagne, l'Argentine et les États-Unis), en Iran (21-23 juin) et au Brésil (28-30 juin). La qualification pour le Final Six à Chicago (10-14 juillet) n'est clairement pas une priorité.

Mais cette compétition ne vient qu'en troisième position de la priorité des Français, derrière le tournoi de qualification olympique, en août, et le premier Euro organisé dans l'Hexagone depuis 40 ans, en septembre.