Lion Belge - Marouane Fellaini à nouveau sacré meilleur joueur belge d'origine arabe à l'étranger

(Belga) Marouane Fellaini a été élu meilleur joueur belge d'origine arabe ou berbère évoluant à l'étranger pour la quatrième année consécutive, lundi soir au Gala du Lion Belge au Birmingham Palace d'Anderlecht. Le milieu de terrain de 31 ans qui a émigré de Manchester United à Shandong Luneng, en Chine, devance Nacer Chadli (AS Monaco) et Sofian Kiyine (Chievo Vérone).

Il a porté 87 fois le maillot de l'équipe nationale et en restera là, avec sur sa carte de visite des participations aux mondiaux 2014 et 2018, ainsi qu'à l'Euro 2016, et 18 goals marqués. Il a signé en Chine jusque fin 2021. Il a déjà inscrit deux goals en neuf matches pour le compte de Shandong Luneng, actuellement cinquième de la Super League chinoise. (Belga)