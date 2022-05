Lisa Cook confirmée par le Sénat, devient la première gouverneure noire à la Fed

Le Sénat américain a confirmé mardi la nomination au poste de gouverneure de la banque centrale américaine (Fed) de l'économiste Lisa Cook, qui devient la première femme noire à occuper cette fonction, malgré l'opposition des républicains.

Les sénateurs ont voté par 51 voix contre 50 en faveur de la candidate choisie par le président Joe Biden, le vote de la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris ayant permis d'aboutir à une majorité.

Sa nomination s'était heurtée à une forte opposition. Les sénateurs n'étaient ainsi, fin avril, pas parvenus à organiser un vote final de confirmation, les républicains étant opposés à cette nomination.

Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, avait même reproché à Lisa Cook d'avoir "poussé des théories du complot" autour du racisme et de la police.

Lisa Cook a fait partie des conseillers économiques de la Maison Blanche à l'époque de Barack Obama, mais aussi dans l'équipe de transition de Joe Biden.

Pour ses partisans, elle apportera une nouvelle perspective à la puissante Réserve fédérale.

Professeure d'économie et de relations internationales à l'Université d'Etat du Michigan, elle a consacré une grande partie de ses recherches aux cicatrices économiques, jusque-là non mesurées, de la discrimination sur la capacité de production de la plus grande économie du monde.

Elle est également diplômée en économie de l'Université d'Oxford et titulaire d'un doctorat de l'Université de Californie à Berkeley, et parle cinq langues, dont le français et le russe. Elle a aussi travaillé sur le redressement du Rwanda après le génocide de 1994.

- Enfance dans le Sud -

"Mes convictions ont été façonnées par mon enfance à Milledgeville, en Géorgie (sud-est des Etats-Unis, ndlr). C'était le Sud déségrégationniste", avait-elle expliqué le 3 février, lors de son audition devant la commission bancaire du Sénat.

"Les deux côtés de ma famille faisaient la promotion d'un changement non-violent aux côtés d'un ami de la famille, le révérend Martin Luther King", avait-elle ajouté.

Elle "a été l'un des premiers enfants noirs à intégrer son école publique, et a passé sa vie à briser les barrières raciales et de genre", avait alors salué le sénateur de Géorgie Raphael Warnock.

Fille d'un aumônier baptiste et d'une professeure en école d'infirmiers, elle porte d'ailleurs sous l’œil droit la cicatrice physique du racisme, après avoir été attaquée, enfant, alors qu'elle fréquentait une école auparavant réservée aux élèves blancs.

Dans sa région natale, plutôt que d'autoriser aux personnes noires l'accès aux piscines publiques, celles-ci étaient détruites, ce qui a conduit cette économiste à observer dans ses travaux les conséquences de cette discrimination, qui, explique-t-elle, a ralenti l'ensemble de la société, pas seulement les victimes directes de l'injustice.

- Nominations en attente -

Son mandat court jusqu'en janvier 2024, et sa nomination intervient alors que la banque centrale doit lutter contre la forte inflation, sans pour autant peser sur la croissance économique et l'emploi.

"Le Dr Cook comprend comment la politique économique affecte tous les Américains. Elle sait que les travailleurs sont le moteur de notre croissance économique et elle comprend que lorsque tout le monde participe à notre économie, elle croît plus vite et plus fort", a salué le sénateur démocrate Sherrod Brown dans un communiqué.

Elle fait partie des nombreux postes que Joe Biden avait à pourvoir à la Fed, lui donnant l'occasion de remodeler le conseil des gouverneurs de l'institution.

Lael Brainard, qui en était la seule démocrate depuis 2014, a été confirmée fin avril, au poste de vice-présidente de l'institution.

L'assemblée plénière du Sénat doit encore se prononcer sur la reconduction du président Jerome Powell, à qui Joe Biden a offert un second mandat de quatre ans, ainsi que sur la nomination au poste de gouverneur de Philip Jefferson, un professeur d'économie afro-américain.

La Maison Blanche doit désormais proposer un nouveau candidat au poste clé de vice-président à la régulation bancaire, après que Sarah Bloom Raskin, qui avait été choisie, a renoncé, faute de soutien suffisant.