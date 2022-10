Litige frontalier avec Israël: Beyrouth remet sa réponse à Washington

(Belga) Le Liban a remis mardi sa réponse à une proposition américaine pour régler son litige sur la frontière maritime avec Israël, qui devrait permettre aux deux pays d'aller de l'avant dans l'exploitation d'importants gisements gaziers en Méditerranée orientale.

"La réponse a été remise aujourd'hui à l'ambassadrice des Etats-Unis", a indiqué mardi soir lors d'une émission télévisée le vice-président du Parlement, Elias Bou Saab, mandaté par le président Michel Aoun pour superviser les négociations. "Je pense que (la réponse) est désormais entre les mains du médiateur américain", a-t-il ajouté, précisant que cette réponse comprenait des "modifications" à la proposition soumise par Washington. L'accord, qui donnerait une lueur d'espoir au pays en proie à une effroyable crise économique, est "sur la bonne voie pour affirmer les droits du Liban sur l'ensemble de ses eaux", a annoncé mardi le Premier ministre Najib Mikati. Les dirigeants libanais s'étaient réunis la veille pour élaborer une réponse unifiée à la proposition des Etats-Unis, dont le contenu n'a pas a été rendu public, et se sont dit confiants de parvenir rapidement à un accord, faisant écho à un optimisme similaire de la part de l'Etat hébreu. Lundi, Elias Bou Saab, mandaté par le président Aoun pour superviser les négociations, avait affirmé que la réponse du Liban contiendrait des "remarques" et des "amendements". "Les amendements demandés par le Liban visent à rendre le texte plus clair et non sujet à interprétation", a déclaré à l'AFP et sous couvert d'anonymat un responsable libanais impliqué dans les négociations. "Dans la pratique, nous avons obtenu tout ce que nous avons demandé", a-t-il poursuivi. Il a ajouté que le tracé proposé par les Etats-Unis accorde à Beyrouth la totalité du champ gazier de Qana "dont l'exploitation revient désormais entièrement au Liban." (Belga)