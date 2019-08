Londres "déçu" par les essais de missiles de la Corée du Nord

Le ministère des Affaires étrangères britannique s'est dit samedi "déçu" par les essais de missiles de la Corée du Nord, appelant le pays à y mettre fin et renouer le dialogue avec les Etats-Unis.

"Nous sommes déçus que la Corée du Nord ait effectué de nouveaux essais de missiles balistiques à courte portée, qui violent plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU", a déclaré un porte-parole du Foreign office dans un communiqué.

"Nous exhortons la Corée du Nord à cesser ces essais et reprendre les discussions avec les États-Unis. La dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible est la voie à suivre pour un avenir pacifique et plus prospère pour le peuple nord-coréen", ajoute ce porte-parole.

La Corée du Nord a lancé deux "projectiles non identifiés" dans la mer au large de sa côte orientale, a déclaré samedi matin l'armée sud-coréenne, dans le droit-fil d'une série de lancements effectués par Pyongyang ces dernières semaines.

La présidence sud-coréenne a annoncé qu'elle allait réunir un Conseil de sécurité national à la suite de ces essais d'armes.

La Corée du Nord, dotée d'armes nucléaires, a effectué plusieurs essais de missiles à courte portée ces dernières semaines pour protester contre les manœuvres militaires américano-sud-coréennes, qu'elle considère comme une répétition pour une invasion de son territoire. Le dernier essai remontait à mardi.

Les pourparlers bilatéraux entre Washington et Pyongyang sont dans l'impasse depuis l'échec du second sommet entre le président américain Donald Trump et Kim Jong Un, à Hanoï en février.