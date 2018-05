Londres délivre un visa de 10 ans à l'ancienne PM thaïlandaise Yingluck Shinawatra

(Belga) L'ancienne Première ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra va disposer d'un visa de 10 ans octroyé par le Royaume-Uni, où elle a fui, condamnée par défaut à cinq ans de prison pour corruption, a appris la section thaïlandaise de la BBC.

"Ce visa autorise d'entrer et sortir du Royaume-Uni en toute liberté, mais les séjours ne peuvent dépasser six mois", indique le compte-rendu. Yingluck Shinawatra est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, elle ne s'était pas présentée le 25 aout devant la Cour suprême pour entendre le verdict dans son procès pour "négligence" dans un programme de subventions accordées aux riziculteurs. Elle a fui son pays, dirigé par la junte militaire, laissant perplexes les autorités et observateurs face à un procès jugé politique et un exil mystérieux. On ignore en effet comment l'ancienne chef du gouvernement a pu se rendre au Royaume-Uni sans passeport valable. Ses quatre passeports ont en effet été révoqués par les autorités thaïlandaises au mois d'octobre. Les autorités thaïlandaises affirment ne pas avoir reçu de communication officielle de la part de Londres au sujet de le délivrance d'un visa pour Yingluck Shinawatra. "Le ministère des Affaires étrangères l'a uniquement appris par voie de presse. Le ministère lui-même ne dispose pas d'informations à ce sujet", a commenté le porte-parole Busadee Santipitaks, cité par le Bangkok Post mardi. Les autorités britanniques ont refusé de commenter les informations parues dans la presse, précise encore BBC Thai. Le gouvernement de l'ancienne Première ministre, démocratiquement élu, est tombé en mai 2014 suite à un coup militaire après des mois de protestations dans la rue. Yingluck est la soeur d'un précédent Premier ministre, Thaksin Shinawatra, magnat des télécommunications. A la tête de l'Etat de 2001 à 2006, il avait aussi été évincé lors d'un coup militaire, en septembre 2006. (Belga)