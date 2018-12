Longtemps méprisé, le tatouage sort de l'ombre en Tunisie

"Le tatouage est un métier d'avenir", affirme Ghada Atiaoui. Cette jeune Tunisienne étudie dans la première école de tatouage d'Afrique du Nord, ouverte il y a peu pour rendre ses lettres de noblesse à cette pratique longtemps considérée comme vulgaire en Tunisie.

Penchée sur une peau synthétique, Ghada, 19 ans, dessine avec brio des figures géométriques sophistiquées à l'encre de Chine avant de passer au dermographe, une machine permettant de tatouer.

La jeune femme, qui étudie également le management touristique et hôtelier, dit à l'AFP se former au tatouage "par passion", mais pas seulement. "C'est un art et un métier d'avenir, et c'est un secteur où il n'y a pas beaucoup de femmes, ce qui représente pour moi un défi."

Le tatouage, autrefois répandu dans les communautés rurales tunisiennes, a longtemps été jugé grossier, vulgaire, réservé à des personnes peu éduquées ou ayant mal tourné. Mais ces dernières années, il redevient tendance, notamment auprès des jeunes, qui choisissent des motifs plus ostentatoires.

Dans la classe de Ghada, les huit autres étudiants, âgés de 19 à 31 ans, espèrent eux aussi devenir des tatoueurs diplômés ayant pignon sur rue. Actuellement, la plupart des tatoueurs tunisiens travaillent dans l'illégalité.

"Je me défoule avec quelque chose que j'aime", se réjouit Sami Essid, fier de ses bras ornés de motifs verts. Ce kinésithérapeute de 31 ans projette d'ouvrir un "tattoo shop" dans son cabinet.

- "Passion devenue métier" -

C'est à la Marsa, banlieue chic du nord de Tunis, qu'a ouvert mi-novembre la première école tunisienne de tatouage, reconnue par l'Etat, une première dans le monde arabe et en Afrique du nord.

Elle a été créée par Fawez Zahmoul, un tatoueur renommé qui s'est battu pour avoir une autorisation et entend structurer la profession, syndicat à l'appui.

Cet ancien ingénieur s'est lancé dans ce secteur en 2006, participant à des formations à l'étranger pour apprivoiser "une passion qui est devenue un métier", selon ses mots.

Le tatouage est une tradition berbère séculaire en Tunisie, utilisée surtout parmi les Bédouins pour des raisons esthétiques. Les symboles étaient scarifiés sur les visages ou les corps avec un outil contondant, la "mchelta".

Mais des responsables religieux ont condamné cette pratique et les citadins considéraient longtemps comme rétrogrades ces artifices traditionnels, notamment après l'indépendance en 1956, lorsque le pays s'est engagé dans une modernisation à marche forcée.

Le tatouage a également souffert d'être assimilé au monde de la délinquance et de la prison où, dans les années 1970, truands et détenus n'hésitaient pas à se faire tatouer des noms de proches.

En ouvrant en 2016 le premier salon de tatouage légal en Tunisie, Fawez Zahmoul a souhaité "transmettre tout (son) savoir-faire à d'autres personnes".

Lui qui s'est fait agresser par quatre individus l'accusant de vendre des produits sataniques estime aujourd'hui que "le tatouage n'est plus un problème comme dans le passé en Tunisie", grâce notamment au "passage fréquent de stars et de vedettes tatouées" dans les médias.

- "Nouvelle version" -

Chaque samedi et dimanche, six mois durant, ses étudiants apprennent les règles d'hygiène et les secrets du tatouage, pour 4.000 dinars (environ 1.300 euros).

Pour Amine Labidi, l'un des enseignants de cette école, celle-ci "est une nouvelle porte qui s'ouvre dans le monde arabe et en Afrique du Nord".

"A notre époque, nous avons bien galéré pour apprendre les techniques et astuces, j'espère que ces nouveaux artistes n'auront pas les mêmes difficultés que nous", dit ce tatoueur de 32 ans au corps orné de 40 dessins: le drapeau de la Tunisie, le nom de Dieu et de ceux qu'il aime, les symboles des idées qu'il défend...

Ingénieur de formation, il se réjouit des "générations que nous sommes en train de former" au tatouage, alors que jusqu'ici, "les Arabes en général n'ont pas beaucoup contribué" à cet art.

Pour le sociologue Abdessatar Sahbani, "une nouvelle version du tatouage, devenue une industrie, gagne du terrain de nos jours, influencée par les techniques et les tendances occidentales".

C'est aussi la conséquence d'une "crise actuelle des valeurs et de la domination des lieux d'expression publique par les politiques", qui pousse "une catégorie de la population à recourir à d'autres moyens d'expression plus audacieux, comme taguer le corps à vie", estime-t-il.

La jeune Ghada se félicite que "les moeurs changent" et veut croire que "dans quelques années", les tatouages ne seront plus perçus "comme quelque chose de mal, de stigmatisant".

Son enseignant Amine relativise: le tatouage reste "un truc qu'on fait pour se rebeller", dit-il. "Il n'a jamais été un art accepté, jamais... Ni dans le passé, ni dans le présent, ni en Tunisie, ni ailleurs!"