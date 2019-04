Los Angeles fait ses adieux au rappeur assassiné Nipsey Hussle

(Belga) Dans le Staples Center plein à craquer ou via de multiples retransmissions sur internet, des dizaines de milliers de personnes ont assisté jeudi à la cérémonie organisée à la mémoire du rappeur américain Nipsey Hussle, abattu le 31 mars dans son quartier de Los Angeles.

Pour la plupart jeunes noirs ou latino-américains, souvent portant des t-shirts frappés d'une photo de l'artiste mort à 33 ans, les fans avaient commencé à affluer tôt jeudi matin en direction du Staples Center, célèbre stade situé au coeur de Los Angeles qui avait également accueilli les obsèques publiques de Michael Jackson en 2009. Au total, 21.000 places avaient été offertes gratuitement sur internet au public par les organisateurs de cette "célébration de la vie". Elles s'étaient arrachées en seulement quelques minutes. De nombreuses célébrités, comme le rappeur Snoop Dogg, également originaire de Los Angeles, ou le chanteur Anthony Hamilton étaient présents. Devant l'affluence, la cérémonie a débuté avec une heure de retard, alors qu'un D.J. jouait l'album "Victory Lap", qui avait valu à Nipsey Hussle une nomination aux derniers Grammy Awards. Divers orateurs se sont ensuite succédé à la tribune, après une évocation en photos de la vie de Nipsey Hussle, accompagné du tube planétaire "My Way" chanté par Frank Sinatra. Le cercueil du rappeur, entouré de centaines de fleurs, était disposé au milieu de la scène. Un message adressé par l'ancien président américain Barack Obama à la famille du défunt a également été lu sur scène. "Je ne connaissais pas Nipsey mais j'ai découvert sa musique grâce à mes filles", a écrit M. Obama. "Il a été un exemple à suivre pour les jeunes gens", a-t-il poursuivi, louant son engagement social dans le quartier défavorisé de Crenshaw, dans le sud de Los Angeles. A l'issue de la cérémonie, une procession doit traverser cette partie de la ville pour permettre à tous de lui rendre un dernier hommage, et des milliers de fans étaient déjà répartis sur le parcours, long d'une quarantaine de kilomètres. Eric Holder, 29 ans a été arrêté pour ce meurtre. Identifié grâce à des images de vidéo-surveillance, le jeune homme a plaidé non coupable et on ignore encore avec précision les motifs du meurtre. Selon la police, le drame serait lié à une querelle personnelle entre les deux hommes mais n'aurait pas de lien direct avec des gangs locaux, une piste envisagée initialement puisque Nipsey Hussle, né Ermias Asghedom dans une famille d'origine érythréenne, était membre du gang des Crips dans sa jeunesse. (Belga)