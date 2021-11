Loufoquerie ou réelle question? Elon Musk demande sur Twitter s'il doit vendre 10% de ses parts dans Tesla

Elon Musk a demandé samedi à ses 62 millions d'abonnés sur Twitter s'il devait vendre 10% de ses parts dans Tesla, et assuré qu'il s'en tiendrait à leur décision.



Le fantasque patron du fabricant de véhicules électriques semble avoir dans sa ligne de mire une nouvelle proposition des démocrates, qui voudraient imposer plus lourdement les super-riches en visant leurs actions, généralement taxées uniquement lorsqu'elles sont vendues. "On a beaucoup parlé ces derniers temps des gains non réalisés comme un outil d'évasion fiscale, je propose donc de vendre 10% de mes actions Tesla", écrit Elon Musk dans un tweet. "Est-ce que vous êtes d'accord?" demande-t-il ensuite aux internautes en leur proposant de voter "oui" ou "non". "Je respecterai les résultats de ce sondage, quelle qu'en soit la conclusion", ajoute le multi-milliardaire.

Vers 22H, les réponses penchaient à environ 55% en faveur du "oui". Selon Bloomberg, Elon Musk possédait au 30 juin environ 17% des actions en circulation de Tesla, qui valent actuellement 208,37 milliards de dollars. L'entrepreneur s'est aussi vu attribuer un large paquet de stock-options et d'actions convertibles comme rémunération. Avec ses participations dans ses autres entreprises, Neuralink et surtout SpaceX, Elon Musk est théoriquement l'homme le plus riche au monde avec une fortune estimée par Bloomberg à 338 milliards de dollars. "Notez que je ne prends pas de salaire en espèces ou de bonus, nulle part", souligne Elon Musk sur Twitter. "Je n'ai que des actions, la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est donc de vendre des actions", ajoute-t-il.