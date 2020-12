Lyon: Mgr de Germay a officiellement pris la succession du cardinal Barbarin

Nommé en octobre par le pape François, Olivier de Germay a officiellement pris dimanche sa nouvelle charge d'archevêque de Lyon, avec la tenue de sa messe d'installation qui marque pour l'église catholique la fin d'une période troublée.

Arrivé à 15H30 à la primatiale Saint-Jean de Lyon en tenue d'évêque, l'ancien officier parachutiste a revêtu les ornements liturgiques avant d'être officiellement intronisé, après lecture de la bulle de nomination pontificale.

Agé de 60 ans, Mgr de Germay était jusqu'alors évêque d'Ajaccio. Il aura pour mission de remplacer Philippe Barbarin, emporté par ses silences sur "l'affaire Preynat", du nom de cet ancien prêtre du diocèse auteur de nombreuses agressions sur des scouts.

"Je sais bien que ce que l'on a appelé les affaires a abîmé l'unité de notre diocèse. L'affaire Preynat est devenue l'affaire Barbarin et il y a eu les pour et les contre. À peu près tous, cependant, sont d'accord pour reconnaître le dynamisme, la créativité et l'impulsion missionnaire que l'on doit au cardinal", a souligné Olivier de Germay lors de la cérémonie tenue en présence d'environ 200 fidèles masqués, mais sans aucune autorité civile en raison du protocole sanitaire.

"Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour le cardinal Barbarin qui, je pense, doit avoir le coeur serré", a-t-il ajouté.

"Ne me demandez pas de prendre partie dans ce conflit qui a été destructeur. Tout cela appartient au passé. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la nécessité de poursuivre le chemin de paix et de réconciliation. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la souffrance des victimes. Nous ne pouvons pas l'ignorer. En tant que membre du corps du Christ, cette souffrance nous atteint tous et en ce jour solennel, je m'incline devant elle", a ajouté le prélat après avoir pris place sur sa cathèdre sous les applaudissements.

Le cardinal Philippe Barbarin avait démissionné en mars après avoir été relaxé en appel dans l'affaire Bernard Preynat, un ancien prêtre du diocèse de Lyon accusé d'agressions sexuelles commises dans les années 1970 et 1980.

L'ancien primat des Gaules, qui était suspecté d'avoir gardé le silence sur les agissements de Bernard Preynat et avait été condamné en 2019 en première instance, avait renoncé à ses fonctions pour devenir simple aumônier en Bretagne. L'intérim avait alors été assuré par Mgr Michel Dubost.

"On dit de l'évêque qu'il est un peu comme l'époux de son église diocésaine. Alors merci de m'avoir présenté mon épouse. Je la trouve plutôt belle. Il me semble que je l'aime déjà", avait souligné Olivier de Germay avant de conduire une messe d'un peu plus de deux heures.