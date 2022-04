Macabre découverte aux États-Unis: la police trouve cinq fœtus au domicile d'une militante anti-avortement

La police a découvert cinq fœtus dans une maison située aux États-Unis qui appartiendrait à une militante anti-avortement, ont rapporté vendredi plusieurs médias.



Lauren Handy (28 ans), dirigeante du groupe Progressive Anti-Abortion Uprising (PAAU), se décrit comme "anarchiste catholique". Elle a été inculpée mercredi pour avoir supposément forcé l'entrée d'une clinique où l'on pratiquait des avortements en 2020. La police a déclaré qu'elle enquêtait sur une "matière présentant un risque biologique potentiel" lorsque les fœtus ont été trouvés.

Mme Handy a été photographiée à l'extérieur de l'adresse de Washington DC mercredi alors que les enquêteurs sortaient des sacs et des glacières du sous-sol. Elle a déclaré au média WUSA-TV que "les gens paniqueraient en entendant" ce que renfermaient les contenants saisis. Un médecin légiste examinera les cinq fœtus.

Jusqu'à 11 ans de prison

L'organisation Progressive Anti-Abortion Uprising a de son côté annoncé qu'elle organiserait une conférence de presse sur l'incident la semaine prochaine. La police locale a déclaré qu'elle ne pouvait pas confirmer si la maison où les fœtus ont été trouvés était bien celle de Mme Handy. Toutefois, deux représentants des forces de l'ordre ont affirmé au Washington Post que cette habitation était celle où Mme Handy avait été arrêtée et où elle avait vécu ou séjourné. "Il ne semble pas qu'il y ait quoi que ce soit de criminel dans cette affaire, si ce n'est la façon dont ils sont arrivés dans cette maison", a déclaré Ashan Benedict, assistant exécutif du chef de la police de Washington DC, lors d'une conférence de presse.

Mme Handy a récemment soutenu avoir "accédé" à une banque de tissus et d'organes fœtaux à l'Université de Washington à Seattle, mais l'université a assuré que rien n'avait été emporté, rapporte la BBC. Selon un acte d'accusation fédéral distinct publié jeudi, Mme Handy a pris rendez-vous à la Washington Surgi-Clinic à Washington pour le 22 octobre 2020 sous le nom de Hazel Jenkins, en disant qu'elle voulait avorter. Mais à son arrivée, un groupe "est entré de force dans la clinique".

Mme Handy et huit autres membres du groupe sont accusés d'avoir conspiré pour blesser, opprimer, menacer et intimider des patients et des employés, en violation de leurs droits fédéraux de solliciter et de fournir des services de santé reproductive. Ils sont également accusés d'avoir enfreint la loi qui interdit toute forme de violence contre l'exercice du droit à l'avortement, appelée Freedom of Access to Clinic Entrances Act (FACE). S'ils sont reconnus coupables, ils risquent chacun jusqu'à 11 ans de prison et une amende pouvant atteindre 350.000 dollars (environ 317.000 euros).