Macron à TF1 : un Français au courant sur deux l'a trouvé convaincant

L'impact de l'interview d'Emmanuel Macron à TF1 semble mitigé, avec un Français qui l'a vu ou en a entendu parler sur deux qui l'a trouvé convaincant et autant d'un avis contraire, selon un sondage Odoxa diffusé vendredi.

Dans le détail, 52% de ceux qui ont vu l'interview ou "lu, entendu des commentaires" sur elle, n'ont pas trouvé le président de la République "convaincant", contre 48% pour lesquels il l'a été.

Seules 30% des personnes interrogées n'ont pas du tout entendu parler de cette interview.

Sans surprise, les sympathisants de La République en marche ont été plus nombreux à trouver Emmanuel Macron convaincant (87%) que ceux de droite (57%), de gauche (28%) et du Front national (29%), selon cette enquête avec Dentsu consulting pour Le Figaro et France Info.

Les Français interrogés l'ont trouvé le plus convaincant à propos de la réforme de la SNCF (56%), la lutte contre le terrorisme et la radicalisation (52%) et l'action de la France en Syrie (51%).

Ils l'ont jugé le moins convaincant sur "la hausse de la CSG non compensée pour les retraités" (31%) et "sa décision de réduire la vitesse à 80km/h" sur les départementales (31%).

L'image du président n'en sort pas renforcée. Si 72% (-6) le trouvent "dynamique", 60% (-3) pensent qu'il "sait où il va" et 54% (-5) le jugent "sympathique", c'est moins que lors d'une précédente enquête en décembre.

Pour 70% (+8) en revanche, il n'est "pas proche des gens" et pour 65% (-2) il apparaît comme "le président des riches".

Enquête réalisée en ligne les 12 et 13 avril auprès de 1.011 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.

