Macron accueilli ... par des gilets jaunes à l'aéroport de Buenos Aires

(Belga) Un couac du protocole, et voilà que la première personne rencontrée par le président français Emmanuel Macron à Buenos Aires, où il vient participer au sommet du G20, est un employé de l'aéroport... vêtu d'un gilet jaune.

Sortant mercredi soir de son avion, et ne voyant aucun officiel argentin, le chef de l'Etat a serré la main d'un agent aéroportuaire qui venait de lui ouvrir la porte, avec un gilet jaune réfléchissant, devenu en France le symbole d'un mouvement de protestation sociale. Puis Emmanuel Macron en a salué un second, sur le tarmac de l'aéroport international d'Ezeiza, a constaté un photographe de l'AFP. Quelques minutes plus tard, la vice-présidente argentine Gabriela Michetti est arrivée pour souhaiter la bienvenue en bonne et due forme à Brigitte et Emmanuel Macron. Le couple était déjà monté dans la voiture qui l'attendait au pied de l'avion et a dû en ressortir quand la délégation argentine est arrivée. (Belga)