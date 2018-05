Macron remercie l'engagement de l'Australie dans les conflits mondiaux

(Belga) Emmanuel Macron a remercié mercredi à Sydney l'Australie pour l'engagement de ses soldats dans les conflits mondiaux, notamment la Première guerre mondiale, lors d'une cérémonie à l'occasion du centenaire de l'Anzac (Australian and New Zealand Army Corps).

"Je sais ce que mon pays vous doit. C'est avec émotion et honneur que je suis venu vous dire au nom de la France: Thank you, merci de ce que vous avez fait pour nous", a-t-il déclaré, dans un discours en anglais, devant le Premier ministre australien Malcolm Turnbull, des vétérans et des élèves australiens et français. "Quand la liberté est en danger, même à l'autre bout du monde, elle est partout menacée. C'est pour elle que les diggers (nom donné aux poilus australiens, ndlr) sont tombés, si loin de leur terre natale", a-t-il ajouté, saluant aussi l'engagement d'aborigènes et de Kanaks de Nouvelle-Calédonie dans le conflit. "Nous inscrire dans leur pas, c'est combattre côte à côte le terrorisme comme nous le faisons au Levant", "c'est construire pour les 50 ans à venir un partenariat stratégique d'exception", a-t-il insisté, en référence au contrat sur les sous-marins conclu entre la France et l'Australie. "C'est refuser de se résoudre à l'impuissance quand ces indicibles souffrances sont infligées à des hommes, des femmes, des enfants en Syrie, avec des armes chimiques", a-t-il ajouté, saluant le soutien de l'Australie dans l'opération conjointe menée avec les Américains et les Anglais "contre les capacités chimiques du régime syrien". Cet hommage intervient quelques jours après des célébrations similaires dans la Somme en France, par les Premiers ministres français et australien, Edouard Philippe et Malcolm Turnbull, pour commémorer le centenaire de la bataille de Villers-Bretonneux, qui stoppa l'avancée allemande vers Amiens, pendant la Première guerre mondiale. Emmanuel Macron a aussi remis les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur à trois anciens combattants australiens de la Seconde guerre mondiale, âgés de 91 à 101 ans. Plusieurs écoles françaises et australiennes ont participé à la cérémonie, dont des élèves d'Amiens, qui ont présenté leurs travaux sur "Une nuit comme un poilu", racontant comment ils ont, dans le cadre d'un travail pédagogique, passé la nuit dans une tranchée à Machemont dans l'Oise pour revivre les conditions des soldats de l'époque. Des élèves français et australiens du Lycée franco-australien de Canberra ont également présenté un projet sur la participation des Aborigènes et des Kanaks dans la Grande Guerre. (Belga)