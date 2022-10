Macron rencontre le pape François pour la troisième fois au Vatican

Emmanuel Macron a été reçu lundi par le pape François au Vatican, pour la troisième fois depuis qu'il est président, un entretien en majorité consacré à la guerre en Ukraine.

Accompagné de son épouse Brigitte Macron, le chef de l'Etat français a été reçu au palais apostolique qui jouxte la basilique Saint-Pierre de Rome pour une audience privée qui a duré 55 minutes.

Selon l'Elysée, le tête-à-tête a essentiellement porté sur la situation internationale et plus particulièrement sur l'Ukraine. Le président français a évoqué une nécessité de "dialogue religieux" et le "rôle" que peut jouer l'Eglise catholique, dans la lignée de son discours sur la paix de dimanche.

"Une attention spéciale a également été accordée à la région du Caucase, au Moyen-Orient et à l'Afrique", a précisé le Vatican dans un communiqué.

Les deux hommes sont apparus souriants, M. Macron tutoyant le souverain pontife comme il l'avait fait en 2021.

Ils se sont ensuite livré au traditionnel échange de cadeaux. Le pape a offert au président français une médaille en bronze représentant la place Saint-Pierre. M. Macron a offert une édition du "Projet de paix perpétuelle" d'Emmanuel Kant datant de 1796.

"Priez pour moi", a demandé le pape en saluant le couple Macron. "Je prie pour vous tous les jours", lui a répondu Mme Macron.

A l'issue de ce tête-à-tête, le pontife argentin de 85 ans a échangé pendant une quinzaine de minutes avec la délégation française.

Il s'agit de la troisième audience papale pour Emmanuel Macron, après celles de juin 2018 et novembre 2021. Elle a été suivie d'un entretien avec le numéro deux du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, ainsi qu'avec le "ministre" des Affaires étrangères du pape, Paul Gallagher.

- "Devoir de résistance" -

Après un déjeuner privé avec le président italien Sergio Mattarella au palais du Quirinal, Emmanuel Macron s'est rendu lundi après-midi à la basilique Saint-Jean-de-Latran, dont il est chanoine d'honneur en tant que président de la République française, un titre remontant au XVIIe siècle et au roi français Henri IV.

Le président Macron est depuis dimanche à Rome, où il a prononcé un discours à l'ouverture d'un sommet interreligieux sur la paix organisé par la communauté catholique italienne Sant'Egidio.

Il y a livré un plaidoyer pour la paix en Ukraine, tout en soulignant que celle-ci ne pourrait intervenir que quand les Ukrainiens "le décideront" et selon les "termes" de Kiev.

Sur l'invasion russe de l'Ukraine, le pape François n'a cessé de condamner le conflit depuis son déclenchement le 24 février, tout en tentant de maintenir un dialogue diplomatique avec Moscou et l'Eglise orthodoxe russe, très alignée sur les positions du Kremlin.

Emmanuel Macron a aussi appelé les religions, dans son discours de dimanche, à leur "devoir de résistance" contre "la pulsion de pureté" et le retour des "grandes peurs" qui agitent les sociétés occidentales.

Le pape s'est élevé vendredi contre l'euthanasie lors d'un discours devant des élus français, au moment même où Paris s'apprête à lancer une convention citoyenne sur cette question délicate pour aboutir à un éventuel changement de la loi.

Le président français a aussi rencontré dimanche soir en catimini la nouvelle Première ministre italienne Giorgia Meloni, devenant le premier dirigeant étranger à s'entretenir en face-à-face avec la cheffe de file du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, vainqueur des élections de septembre en Italie.