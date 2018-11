Ambiance tendue: Emmanuel Macron tente d'apaiser les tensions avec Donald Trump

Une rencontre était programmée ce matin entre le président français Emmanuel Macron et le président américain Donald Trump. Rencontre qui s'annonçait tendue. Donald Trump a, en effet, dénoncé hier soir, à son arrivée à Paris, les propos "très insultants" de son homologue français sur la création d'une armée européenne.

Le président français Emmanuel Macron a accueilli samedi à Paris Donald Trump en optant pour un ton résolument conciliant sur la question sensible de la défense européenne au lendemain d'un tweet très agressif du président américain.



L'impétueux président est à Paris pour le week-end pour participer aux commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, en présence de dirigeants venus du monde entier.



Visiblement soucieux de désamorcer la polémique, les deux hommes ont insisté sur leurs liens étroits: "Nous sommes devenus très bons amis au fil des ans", a assuré M. Trump. Mais son visage était fermé et l'atmosphère loin des démonstrations passées de complicité.





"Nous devons mieux partager le fardeau au sein de l'Otan", a lancé M. Macron dès les début de l'entretien à l'Elysée, une musique douce aux oreilles du locataire de la Maison Blanche qui ne cesse de réclamer une hausse des dépenses militaires des pays européens jugeant la situation actuelle injuste pour le contribuable américain.



"Nous avons besoin de plus d'investissements", a encore ajouté M. Macron sans aborder directement la question de la création d'une armée européenne qui a provoqué la colère de M. Trump. "Nous voulons une Europe forte", a de son côté souligné le président américain.



La veille, pourtant, il avait opté pour un ton nettement moins consensuel, dénonçant, dans un tweet extrêmement virulent, les propositions d'Emmanuel Macron.





"Le président Macron vient de suggérer que l'Europe construise sa propre armée pour se protéger contre les Etats-Unis, la Chine et la Russie", avait-il écrit au moment même où Air Force One atterrissait près de Paris.



"Très insultant mais peut-être que l'Europe devrait d'abord payer sa part à l'Otan que les Etats-Unis subventionnent largement!", avait-il ajouté.



Samedi matin, l'Elysée a assuré que l'armée européenne prônée par le président français en début de semaine ne visait en aucun cas les Etats-Unis, évoquant une "confusion" dans l'interprétation de ses propos.



Déjeuner avec Melania





Une grande partie de l'Europe s'abrite sous le bouclier américain depuis l'après-guerre, sans payer un prix satisfaisant selon Donald Trump.



Depuis son élection, Emmanuel Macron plaide constamment pour un renforcement européen de la Défense, la France mettant justement en avant l'incertitude stratégique provoquée par les positions de Donald Trump.



Plus largement, cette saillie illustre les désaccords politiques profonds qui opposent les deux hommes, sur l'environnement, le nucléaire iranien, les relations commerciales, et d'une manière générale, sur la gouvernance des affaires du monde, pour laquelle M. Macron défend le multilatéralisme, honni par M. Trump.



M. Macron a d'ailleurs organisé dimanche un grand forum international sur la gouvernance mondiale qui, schématiquement, servira de tribune en faveur du multilatéralisme, et donc, en creux, à dire du mal de la politique étrangère américaine de M. Trump.



Ce dernier sera d'ailleurs absent de cette enceinte, préférant se rendre au cimetière américain de Suresnes, près de Paris.



Après la rencontre, la Première dame américaine Melania Trump s'est rendue à son tour à l'Elysée où elle a été accueillie par Brigitte Macron. Les deux couples présidentiels devaient déjeuner ensemble avant de se séparer pour l'après-midi.







M. Macron prendra le chemin d'une clairière près de Compiègne, au nord de Paris, pour y retrouver la chancelière allemande Angela Merkel pour une cérémonie très symbolique.



C'est ici que le 11 novembre 1918 fut signé dans un wagon restaurant l'armistice scellant la fin de la Première Guerre mondiale, qui fit 18 millions de morts.



Le palais de l'Elysée souligne que "c'est la première fois depuis 1945" que le président français et le chef du gouvernement allemand se rencontrent dans la clairière de l'Armistice.



"Valeur de la réconciliation"





"La cérémonie sera sobre et sans discours", a-t-on ajouté de même source.



Les deux dirigeants déposeront une gerbe et dévoileront une nouvelle plaque au pied du monument la +Dalle sacrée+, au milieu de la clairière, sur laquelle on peut lire +Ici le 11 novembre 1918 succomba le criminel orgueil de l'empire allemand vaincu par les peuples libres qu'il prétendait asservir+".



La nouvelle inscription sera, elle, beaucoup moins martiale, et réaffirmera "la valeur de la réconciliation franco-allemande au service de l'Europe et de la paix".



Dans la soirée, les Macron, Trump, Merkel, et plusieurs autres dignitaires se retrouveront au Musée d'Orsay à Paris, pour une visite de l'exposition consacrée à Picasso et un dîner protocolaire sur place, avant la grande cérémonie de dimanche matin sous l'Arc de Triomphe, point d'orgue des commémorations.