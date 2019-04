Macron veut des classes de 24 élèves maximum de la grande section de maternelle au CE1

Emmanuel Macron a annoncé jeudi son souhait que les classes de grande section de maternelle, de CP et de CE1 ne "dépassent jamais 24 élèves" par classe, défendant un "investissement dans nos enfants dans lequel (il) croit profondément".

Le chef de l'Etat veut "étendre le dédoublement des classes (de CP et CE1), qui fonctionne, et a déjà de très bons résultats dans les quartiers défavorisés, (...) à la grande section de maternelle" et "pouvoir, dans toutes les écoles de la République, de la grande section de maternelle au CE1, avoir des classes à taille humaine, c'est-à-dire qui ne dépassent jamais 24 élèves", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à l'Elysée.

"C'est une vraie organisation, un vrai travail, une transformation en profondeur, mais c'est le moment où on apprend à lire, à écrire, à compter, à bien se comporter, il est absolument essentiel et c'est un investissement dans nos enfants dans lequel je crois profondément", a-t-il dit.

Une des mesures phares du programme d'Emmanuel Macron pour la présidentielle était la division par deux des effectifs des classes de CP et CE1 en zones prioritaires REP et REP+.

En janvier, le ministère de l'Education nationale avait livré une première évaluation "encourageante" du dédoublement des CP et CE1, avec une baisse de la proportion d'élèves en difficulté de 7,8% pour le français et 12,5% pour les mathématiques.