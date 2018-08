Madonna, "reine berbère" de Marrakech pour ses 60 ans

La reine de la pop Madonna qui fête jeudi ses 60 ans à Marrakech, découvre avec ses amis les charmes de la ville la plus touristique du Maroc, selon les informations obtenues par l'AFP sur place.

Des images de la star couverte de lourds bijoux traditionnels de cérémonie, légendées d'un enthousiaste "Reine berbère" et des hashtags #Marakesh #birthday#magic circulent de façon virale sur les réseaux sociaux après avoir été postées sur le compte Instagram de la star.

"Au cas où quelqu'un oublierait"... écrit, mutine, la célébrissime chanteuse dans un de ses posts ornés de gâteaux d'anniversaire sur Facebook et Instagram.

Décidée à rester incognito, la "Material girl" est arrivée cachée sous un niqab, long voile islamique dissimulant le visage des femmes à l'exception des yeux, dans l'hôtel de luxe qu'elle a choisi au coeur de la cité impériale, selon un photographe local joint par l'AFP.

Cet ancien palais a été spécialement redécoré pour sa visite et la sécurité a confisqué tous les téléphones portables du personnel pour assurer la plus complète discrétion sur son séjour, selon la même source.

Depuis son arrivée, Madonna a fait quelques excursions à pied dans les ruelles étroites de la vieille ville et dîné dans un restaurant local avec une quinzaine de ses proches, selon les informations diffusées par les médias locaux. Elle circule entourée par ses gardes du corps, sous la surveillance de la police marocaine.

Mercredi soir, c'est à visage découvert que la chanteuse, en tunique bleu Klein et coiffée d'un chapeau de paille, s'est promenée avec sa famille et ses amis sur la place historique Jemaa el-Fna, célèbre pour son animation nocturne, ses charmeurs de serpents et ses conteurs.

"Je marchais dans Marrakech, sur la place Jemaa el-Fna et je suis passé à côté d'elle...Elle était avec tout un groupe de gens, sa famille je pense. Ses gardes ont dit qu'elle était en visite privée", a confié à l'AFP Adam El Moussati. Ce chauffeur de taxi de 24 ans, venu d'Amsterdam pour des vacances, est ravi de cette incroyable rencontre.

Madonna figure parmi les records mondiaux de vente, avec seulement quelques grands noms devant elle, comme les Beatles, Elvis Presley ou Michael Jackson, selon le livre Guinness des records.