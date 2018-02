Maduro aimerait bien "serrer la main" à Trump

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré samedi que s'il croisait son homologue américain Donald Trump lors du sommet des Amériques en avril au Pérou, il aimerait lui serrer la main et le saluer "avec respect".

"Si l'occasion se présente (...) de serrer la main de Donald Trump et le saluer avec respect, je la saisirai, pourvu qu'on me donne cette opportunité", a commenté Nicolas Maduro au cours d'un entretien avec le documentariste chilien Marco Enriquez Ominami, diffusé par la télévision publique VTV.

Le président a montré son désir d'ouvrir "la porte à une relation de respect et de communication avec le président des Etats-Unis".

"Nous allons nous comprendre, nous allons communiquer, nous allons nous respecter", a-t-il ajouté.

Nicolas Maduro a affirmé qu'il assistera au Sommet des Amériques, qui se tiendra les 13 et 14 avril, bien que le Pérou, pays-hôte, a fait savoir qu'il n'y serait pas le "bienvenu" et lui a demandé de s'abstenir d'y participer.

Les relations diplomatiques entre le Venezuela et les Etats-Unis traversent une période de tension, les Etats-Unis imposant des sanctions économiques au pays, et le président vénézuélien accusant Washington de collaborer avec l'opposition pour renverser son gouvernement.

Les Etats-Unis ont soutenu samedi la décision de la coalition d'opposition MUD de boycotter les élections présidentielles avancées au 22 avril, car elle considère que la transparence du scrutin n'est pas garantie. La porte-parole du Département d'Etat, Heather Nauert, a ainsi exigé un calendrier électoral garantissant un scrutin libre et juste, et "l'établissement d'un Conseil National Electoral légitime et indépendant".

Ce communiqué de Département d'Etat a été accueilli comme une tentative "d'attenter à la paix et la stabilité" du Venezuela par le ministère des Affaires Etrangères vénézuélien.