Maduro rend visite à Diaz-Canel pour "ratifier l'alliance" La Havane/Caracas

(Belga) "Je m'en vais à Cuba pour une visite de travail, une visite de fraternité, pour donner une accolade de solidarité et de soutien" à M. Diaz-Canel, a déclaré M. Maduro lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Caracas. Le président vénézuélien Nicolas Maduro s'est envolé vendredi pour La Havane, pour rencontrer son nouvel homologue cubain Miguel Diaz-Canel et "ratifier" avec lui "l'alliance" entre leurs deux pays.

La rencontre entre les deux présidents permettra de "visualiser l'avenir et surtout ratifier l'alliance entre Cuba et le Venezuela", a-t-il ajouté. Miguez Diaz-Canel, qui a succédé jeudi aux frères Fidel et Raul Castro qui ont régné presque 60 ans sur l'île caribéenne, s'est engagé à "poursuivre la révolution cubaine dans un moment historique crucial", mais aussi à "perfectionner le socialisme". Cuba et le Venezuela se sont rapprochés sous le gouvernement d'Hugo Chavez (1999-2013), qui cultivait une relation étroite avec Fidel. Le Venezuela fournit du pétrole à l'île communiste, tandis que Cuba envoie des médecins au Venezuela. (Belga)